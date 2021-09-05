A Milli Futbol Takımı'mız Hollanda'da
A Milli Futbol Takımı'mız, Hollanda ile oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçı için Amsterdam'a gitti. Hollanda-Türkiye karşılaşması 7 Eylül Salı günü saat 21.45'te oynanacak.
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 7 Eylül Salı günü deplasmanda Hollanda ile oynayacağı maç için Amsterdam'a geldi.
Grubunda dün deplasmanda Cebelitarık ile karşılaşan A Milli Takım, İspanya'nın Malaga kentinden Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla Amsterdam Schiphol Havalimanı'na geldi. Sonrasında kamp yapacağı otele hareket eden A Milli Takım, Hollanda'daki ilk antrenmanını bu akşam basına kapalı yapacak. Milli takım, maç öncesi son çalışmasını ise yarın akşam Amsterdam Arena'da gerçekleştirecek. Teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcusu antrenman öncesi düzenlenecek basın toplantısında basının karşısına çıkacak.
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