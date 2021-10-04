04 Ekim 2021, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

MİLLİ TAKIM HABERLERİ - A Milli Futbol Takımı'nda Caner Erkin'in doğum günü kutlandı

Caner Erkin’in doğum günü kutlandı
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 04.10.2021

Son dakika spor haberleri: 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacağı Norveç ve Letonya maçlarının hazırlıklarını Riva'da gerçekleştirdiği kampla sürdüren A Milli Futbol Takımı'nda tecrübeli oyuncu Caner Erkin'in doğum günü kutlandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kutlamaya, Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı ve kızı Mihran Ela Erkin katıldı. TFF ve Şükran Ovalı, Caner için özel birer pasta hazırlatırken, kızı Mihran Ela da babasına çiçek verdi.

Yeniden milli takımda olmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Caner, kendisi için yapılan sürprizlere teşekkür ederek tebrikleri kabul etti.



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