05 Ekim 2021, Salı

MİLLİ TAKIM

MİLLİ TAKIM HABERLERİ - Türkiye-Norveç maçının biletleri tükendi

Türkiye-Norveç maçının biletleri tükendi
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 05.10.2021

Son dakika spor haberleri: A Milli Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Norveç ile oynayacağı maçın biletleri tükendi.

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç ile 8 Ekim Cuma günü İstanbul'da oynayacağı maçın biletleri tükendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ev sahibi taraftarlar için satışa sunulan biletlerin tamamının tükendiği belirtilerek, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak 2022 Dünya Kupası finalleri yolunda A Milli Takımı'mıza destek veren bütün ay-yıldızlı taraftarlarımıza teşekkür ederiz." denildi.

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