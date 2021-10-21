Türkiye 1-0 Bulgaristan (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Kadın Futbol Takımı 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

Türkiye ile Bulgaristan 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'ndaki ikinci maçında Bulgaristan'ı ağırladı. Zorlu mücadele Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynandı.

Milliler, maçtan 76. dakikada Yağmur Uraz'ın attığı golle 1-0 galip ayrıldı.

Türkiye bu galibiyetle iki maç sonunda 4 puana ulaşırken, Bulgaristan henüz puanla tanışamadı.

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