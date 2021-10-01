01 Ekim 2021, Cuma

MİLLİ TAKIM

Son dakika: Norveçli golcü Erling Haaland Türkiye maçında oynayamayacak! İşte nedeni... | A Milli Futbol Takımı

Son durumu belli oldu! Türkiye maçında oynayacak mı?
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 01.10.2021 Giriş Tarihi: 01.10.2021

Dünya Kupası Elemeleri'nde rakibimiz olan Norveç'in yıldız ismi Erling Haaland, A Milli Takımı'mız ile oynanacak müsabakada sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Alexander Sörloth da kadroda yer almıyor. | Son dakika spor haberleri

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Marco Rose, Erling Haaland'ın sakatlandığını ve milli maçlar için Norveç Milli Takım kampına da gitmeyeceğini açıkladı.

Marco Rose, "Erling Haaland'ın sakatlığı var. Ağrıları hala yoğun biçimde devam ediyor. Tedavi çabalarımız sonuç vermedi. Hafta boyunca kendini denedi ancak Augsburg maçında kadroda olamayacak." dedi.

"MİLLİ MAÇLAR İÇİN GÖNDERMEYECEĞİZ"

Alman teknik adam, "Sakatlığı nedeniyle son 2 maçımızda oynayamadı. Onu milli maçlar için Norveç'e göndermeyeceğiz. Burada kalacak ve tedavisine devam edecek. Önümüzdeki süreci yüzde 100 sağlıklı hale gelebilmesi için geçirecek. Aynı zamanda bu süreçte kaslarını dinlendirecek." ifadelerini kullandı.

"EN ERKEN 16 EKİM'DE DÖNEBİLİR"

Rose, "Haaland, en erken 16 Ekim'deki Mainz maçında forma giyebilir." sözleriyle konuşmasını noktaladı.


ALEXANDER SÖRLOTH DA YOK

2022 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde milli takımımız ile 8 Ekim'de kritik bir maça çıkan Norveç'te Erling Haaland dışında Alexander Sörloth da sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak.
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