Cebelitarık Türkiye maçı öncesi Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak kadroya dahil edildi
A Milli Futbol Takımı'mız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 5. maçında Cebelitarık ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Cebelitarık Türkiye maçı öncesinde Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak, bu karşılaşmanın kadrosuna dahil edildi.
A Milli Takımı'mız, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu beşinci maçında yarın Cebelitarık ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak kadroya dahil edildi. Premier Lig'de forma giyen iki yıldız, İngiltere'nin corona virüsü pandemisini gerekçe göstererek Türkiye'ye karşı uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle İstanbul'daki Karadağ maçında forma giyememişti.
OZAN TUFAN YİNE YOK
Geçen ay İngiltere'nin Watford takımına transfer olan milli futbolcu Ozan Tufan'ın ise oturum izinleriyle ilgili işlerini halledememesi nedeniyle kampa katılamadığı bildirildi.
Viktoria Stadyumu'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Estonya Futbol Federasyonu'ndan Kristo Tohver yönetecek. Tohver'in yardımcılıklarını Silver Koiv ve Sten Klaasen yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Joonas Jaanovits olurken, Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Allard Lindhout VAR, yine Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Jeroen Manschot ise AVAR olarak görev alacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.
TARİHTE İLK KEZ
Ay-yıldızlılar, Cebelitarık ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek.
A Milli Takımı'mız, Cebelitarık karşılaşmasıyla 597. defa sahaya çıkacak. Ay-Yıldızlılar, 98 yıllık tarihinde 320'si resmi, 276'sı özel 596 maçta biri hükmen olmak üzere 226 galibiyet aldı, 143 defa berabere kaldı, 227 kez de rakiplerine yenildi. Millî Takımımız bu maçlarda üçü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 792 gol atarken, kalesinde 853 gol gördü. Bugüne kadar 89 farklı ülke millî takımıyla mücadele eden millîler, 596 karşılaşmanın 514'ünü Avrupa, 32'sini Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
A Milli Futbol Takımı'mız FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Grubu'nda 4 maç sonucunda topladığı 8 puanla birinci sırada bulunuyor.
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