01 Ekim 2021, Cuma

MİLLİ TAKIM

SON DAKİKA: A Milli Takım'ın Norveç ve Letonya maçı aday kadrosu belli oldu! 3 isim ilk kez çağırıldı

Millilerin aday kadrosu belli oldu! 3 isim ilk kez çağırıldı
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 01.10.2021 Giriş Tarihi: 01.10.2021

Son dakika spor haberleri: A Milli Takımı'mızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Norveç ve Letonya'yla oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu. Fenerbahçeli Serdar Dursun, Galatasaraylı Berkan Kutlu ve Trabzonsporlu Berat Özdemir, ilk kez Milli Takım kadrosuna dahil edildi.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç ve Letonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

Teknik direktör Stefan Kuntz, uzun süredir kadroda yer almayan Caner Erkin, Sinan Bolat ve Serdar Aziz'i de aday kadroya dahil etti.

Berat Özdemir, Berkan Kutlu ve Serdar Dursun ise ilk kez aday kadroya davet edildi.

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Kaleciler: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Sinan Bolat (Gent), Uğurcan Çakır (Trabzonspor).

Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Serdar Aziz (Fenerbahçe), Caner Erkin (VavaCars Fatih Karagümrük), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş).

Orta Saha: Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir (Trabzonspor), Berkan Kutlu (Galatasaray), Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), Hakan Çalhanoğlu (İnter), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Watford), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Yusuf Yazıcı (Lille).

Forvet: Burak Yılmaz (Burak Yılmaz), Kenan Karaman (Beşiktaş), Serdar Dursun (Fenerbahçe)

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