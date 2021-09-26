Son dakika spor haberi: A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un ilk yardımcısı Kenan Koçak oldu!

A Milli Takım'da teknik direktörlük görevine getirilen Stefan Kuntz'un yardımcıları merakla bekleniyordu. Alman teknik adamın ilk yardımcısı Kenan Koçak oldu. Koçak sosyal medya hesabından, "Benim için artık gurur verici bir dönem başlıyor. A Milli Futbol Takımı'nın teknik heyetinde görev yapmak üzere yeni yapılanmanın bir parçası oldum" ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar...

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine getirilen Alman Stefan Kuntz'un ilk yardımcısı Kenan Koçak oldu.

Teknik direktörlük kariyerinde Alman ekipleri VfR Mannheim, Waldhof Mannheim, Sandhausen ve Hannover 96'yı çalıştıran 40 yaşındaki Kenan Koçak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kuntz yönetimindeki A Milli Takım'ın teknik heyetinde yer alacağını duyurdu.

Kenan Koçak, paylaşımında şunları kaydetti:

"Benim için artık gurur verici bir dönem başlıyor. A Milli Futbol Takımı'nın teknik heyetinde görev yapmak üzere yeni yapılanmanın bir parçası oldum. Bu doğrultuda bana güvenerek, harika bir ekiple çalışma fırsatı veren Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de başlayıp devam eden hayat yolculuğumda karşıma birçok dönüm noktası çıktı ve hepsi içlerinde büyük sorumluluklar barındırdı. Ay-yıldızlı formanın ağırlığı ve getirdiği sorumlulukların bilinciyle elimizden geleni yapacağız."

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