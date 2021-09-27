Son dakika spor haberleri: Şenol Güneş'in yeni takımı belli oluyor! Önceliği...
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda'ya 6-1 mağlup olan A Milli Takımı'da teknik direktör Şenol Güneş'in görevine son verilmişti. Süper Lig'den 4 takımı reddeden deneyimli teknik adamın önceliği ise yabancı milli takım çalıştırmak olduğu belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Milli Takım'ımızın EURO 2020 ve 2022 Dünya Kupası elemelerinde oynadığı futbol ve alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Şenol Güneş ile yollar ayrılmıştı. Şenol Güneş'in yerine ise geçtiğimiz günlerde Stefan Kuntz göreve getirilmişti.
ŞENOL GÜNEŞ 4 TAKIMI REDDETTİ
Milli takımdan ayrıldıktan sonra Süper Lig'de birçok takımdan teklif alan Şenol Güneş'in yeni adresi belli oluyor. Akşam'ın haberine göre; Başakşehir, Çaykur Rizespor, Göztepe ve Yeni Malatyaspor'dan gelen teklifleri reddeden Şenol Güneş, bir süre Türkiye'de takım çalıştırmak istemiyor.
YİNE UZAK DOĞU'YA GİDEBİLİR
2002 Dünya Kupası'nda milli takımımızla 3.'lük yaşayan Şenol Güneş, turnuva sonrası Uzak Doğu'daki popülaritesini artırmış ve 2007-2009 yılları arasında Güney Kore'nin FC Seoul takımını çalıştırmıştı. Şenol Güneş'in herhangi bir yabancı milli takımdan teklif almaması halinde bu coğrafyadan bir takımla anlaşma sağlayabileceği iddia ediliyor.
ŞENOL GÜNEŞ'İN ÖNCELİĞİ MİLLİ TAKIM
Öte yandan daha önce yaptığı açıklamada 'Milli takım benim için en ideal yer' diyen Şenol Güneş, yabancı milli takım çalıştırma fikrine sıcak bakıyor.
32 MAÇTA 1,72 PUAN ORTALAMASI
18 Mart 2019 tarihinde A Milli Futbol Takımımızdaki 2. dönemine başlayan Şenol Güneş, ay-yıldızlılarla çıktığı 32 maçta 1,72 puan ortalaması yakalamıştı. Şenol Güneş'in sözleşmesi 10 Eylül 2021 tarihinde feshedilmişti.
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