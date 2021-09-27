Son dakika spor haberleri: Şenol Güneş’in yeni takımı belli oluyor! Önceliği...

ŞENOL GÜNEŞ 4 TAKIMI REDDETTİ

Milli takımdan ayrıldıktan sonra Süper Lig'de birçok takımdan teklif alan Şenol Güneş'in yeni adresi belli oluyor. Akşam'ın haberine göre; Başakşehir, Çaykur Rizespor, Göztepe ve Yeni Malatyaspor'dan gelen teklifleri reddeden Şenol Güneş, bir süre Türkiye'de takım çalıştırmak istemiyor.