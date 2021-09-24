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SON DAKİKA SPOR HABERLERİ - Stefan Kuntz'un yardımcısı Kenan Koçak oldu

Kuntz’un yeni yardımcısı belli oldu!
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Giriş Tarihi: 24.09.2021

A Milli Futbol Takımı'mızın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz'un Türk yardımcı belli oldu. Alman hoca, son olarak Hannover'da görev yapan Kenan Koçak'ı teknik heyetine dahil etti. | Son dakika spor haberleri

A Milli Takım'da teknik direktörlük görevine getirilen Stefan Kuntz'un Türk yardımcısı belli oldu. Sabah'ın haberine göre; Alman teknik adamın yardımcılığına Kenan Koçak getirildi. Almanya'da Mannheim, Sandhausen ve Hannover'i çalıştıran, haziran ayından bu yana boşta olan 40 yaşındaki teknik adam, Kuntz'un yeni yardımcısı oldu.

Kenan Koçak'la 2024 Eylül ayına kadar sözleşme imzalanacağı öğrenildi. Son olarak Hannover'i çalıştıran Kenan Koçak, 57 maçta 1.39 puan ortalaması tutturdu.

KENAN KOÇAK KİMDİR?
5 Ocak 1981 tarihinde Kayseri'de doğan Kenan Koçak, 2000-2007 yılları arasında profesyonel olarak futbol oynadı. 2009'da antrenörlük kariyerine başlayan Koçak, sırasıyla T. Mannheim, VfR Mannheim, Waldh. Mannheim, Sandhausen ve Hannover'de görev yaptı.


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