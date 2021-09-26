26 Eylül 2021, Pazar

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz Galatasaray - Göztepe maçını stadyumda izledi!

Stefan Kuntz G.Saray - Göztepe maçını izledi!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 26.09.2021 Giriş Tarihi: 26.09.2021

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve yardımcısı Kenan Koçak, Galatasaray-Göztepe maçını yerinden takip etti. 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nun 7’nci maçında Norveç ile kritik bir maça çıkacak millileri hazırlamak için çalışmaları sürdüren Alman teknik adam, ekibinin hazırladığı raporlar ve izlediği maçlar sonrası ay-yıldızlı kadroya son şeklini verecek. | Son dakika spor haberleri

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve yardımcısı Kenan Koçak, Galatasaray-Göztepe maçını tribünden takip etti.

Süper Lig'in 7'nci haftasında Galatasaray sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başladı.

Bugün 16.00 sıraları Türkiye'ye gelen A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve 1'inci yardımcısı Kenan Koçak, Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor maçının ardından Galatasaray - Göztepe karşılaşmasını da tribünden takip etti.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nun 7'nci maçında Norveç ile kritik bir maça çıkacak millileri hazırlamak için çalışmaları sürdüren Alman teknik adam, ekibinin hazırladığı raporlar ve izlediği maçlar sonrası ay-yıldızlı kadroya son şeklini verecek.

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