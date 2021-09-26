Son dakika spor haberi: A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz Galatasaray - Göztepe maçını stadyumda izledi!
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve yardımcısı Kenan Koçak, Galatasaray-Göztepe maçını yerinden takip etti. 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nun 7’nci maçında Norveç ile kritik bir maça çıkacak millileri hazırlamak için çalışmaları sürdüren Alman teknik adam, ekibinin hazırladığı raporlar ve izlediği maçlar sonrası ay-yıldızlı kadroya son şeklini verecek. | Son dakika spor haberleri
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve yardımcısı Kenan Koçak, Galatasaray-Göztepe maçını tribünden takip etti.
Süper Lig'in 7'nci haftasında Galatasaray sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başladı.
Bugün 16.00 sıraları Türkiye'ye gelen A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve 1'inci yardımcısı Kenan Koçak, Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor maçının ardından Galatasaray - Göztepe karşılaşmasını da tribünden takip etti.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nun 7'nci maçında Norveç ile kritik bir maça çıkacak millileri hazırlamak için çalışmaları sürdüren Alman teknik adam, ekibinin hazırladığı raporlar ve izlediği maçlar sonrası ay-yıldızlı kadroya son şeklini verecek.
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