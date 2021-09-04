Son dakika spor haberi: A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş Cebelitarık maçı öncesi konuştu!

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Takım'ımız, Cebelitarık ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde teknik direktörümüz Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Güneş, "Hollanda maçı öncesi 3 puan ve morale ihtiyaç var. Kağıt üstünde favoriyiz. Hep birlikte iyi futbolla kazanmak istiyoruz" dedi. İşte o sözler...

Şenol Güneş'in açıklamalarından satır başları;

"Her maç 3 puan tabii. Geçen kaybettiğimiz 2 puandan sonra buradaki 3 puan önemli. Hollanda maçı öncesi 3 puan ve morale ihtiyaç var. Kağıt üstünde favoriyiz.

Kazanamayan bir takıma karşı oynayacağız. Savunmasını geride kuruyor, kompakt oynamaya çalışıyor. Kalabalık içerisinde gol atmaya çalışacağız.

Cebelitarık'ın avantajı 8-9 oyuncuları aynı takımdan. O takım da Konferans Ligi'ne çıkan bir takım. Birlikteliklerini kullanıyorlar. Biz daha kaliteli bir takımız.

Halil Dervişoğlu yeni geldi. O da oynayabilir. Enes Ünal daha önce suni çimde oynadı, skora katkı yaptı. Oynayanlar en iyisini yapacak, diğerleri de katkı vermek için hazır bekleyecek. Hep birlikte iyi futbolla kazanmak istiyoruz."

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