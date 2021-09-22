22 Eylül 2021, Çarşamba

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Son dakika spor haberi: A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz ne kadar maaş alacak?

Kuntz’un maaşı belli oldu!
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Giriş Tarihi: 22.09.2021

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, Alman antrenör ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Ayrıca Stefan Kuntz'un maaşı da belli oldu. İşte Kuntz'un alacağı maaş ve dikkat çeken Şenol Güneş detayı... | Son dakika spor haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'ın başına Alman teknik adam Stefan Kuntz'u getirdiğini pazartesi günü resmen duyurdu. Milli takım teknik direktörleri her defasında aldıkları maaşlarla da futbol kamuoyunu meşgul ediyorlar. Özellikle başarısız sonuçlar alındığında maaş ve primler manşetlere taşınıyor.

KUNTZ NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Peki yeni teknik direktör Stefan Kuntz, TFF'den yıllık ne kadar maaş alacak? Ajansspor'un haberine göre; 58 yaşındaki teknik adam, yıllık 1.5 milyon Euro maaş alacak. Bugünkü güncel döviz kuruyla yaklaşık 15 milyon 200 bin liraya tekabül ediyor. Ancak Alman hoca maaşını Euro cinsinden alacak. Alman hocanın sözleşmesinde tazminat maddesi de bulunuyor.

GÜNEŞ'İN YARISI KADAR MAAŞ ALACAK

Kuntz'dan önce millilerin başında yer alan Şenol Güneş, TFF ile yıllık 3.2 milyon Euro'ya sözleşme imzalamıştı. Ancak, söz konusu sözleşme 1 Haziran 2019 tarihindeki Euro'nun değeri karşılığında Türk Lirası'na çevrilmişti. Bu da 20 milyon 800 TL'ye tekabül etmişti. Güneş'in ücreti her yıl enflasyon oranında artırıldı. Güneş'in bu yılki ücreti yaklaşık 30 milyon liraydı. Bu durumda TL bazında bugünkü döviz kuruna göre hesaplandığında Stefan Kuntz, Şenol Güneş'in yarısı bir maaşa millilere 3 yıllık imza attı.

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