22 Eylül 2021, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz Lille-Reims maçını izledi

Kuntz Lille-Reims maçını izledi!
MİLLİ TAKIM
ABONE OL
Giriş Tarihi: 22.09.2021

A Milli Futbol Takımı'mızın teknik direktörü Stefan Kuntz; Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille maçını tribünden izledi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, Lille-Reims mücadelesini statta izledi. Lille'de mücadele eden milli oyuncular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'i izlemeye gelen Alman çalıştırıcı, sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşıma, "Lille'in Reims'i 2-1 yendiği maçta milli futbolcumuz Burak Yılmaz, maçı 2 asistle tamamladı" notunu düştü.

Öte yandan Burak Yılmaz ve Zeki Çelik karşılaşmanın tamamında forma giyerken, Yusuf Yazıcı 75'inci dakikada oyuna dahil oldu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Kuntz’un maaşı belli oldu! Kuntz'un maaşı belli oldu!
Kuntz millilerimizin 46. teknik direktörü! Kuntz millilerimizin 46. teknik direktörü!
Kuntz neden Almanya’nın başına geçmedi? Kuntz neden Almanya'nın başına geçmedi?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör