A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz Lille-Reims maçını izledi

A Milli Futbol Takımı'mızın teknik direktörü Stefan Kuntz; Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille maçını tribünden izledi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, Lille-Reims mücadelesini statta izledi. Lille'de mücadele eden milli oyuncular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'i izlemeye gelen Alman çalıştırıcı, sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşıma, "Lille'in Reims'i 2-1 yendiği maçta milli futbolcumuz Burak Yılmaz, maçı 2 asistle tamamladı" notunu düştü.

Öte yandan Burak Yılmaz ve Zeki Çelik karşılaşmanın tamamında forma giyerken, Yusuf Yazıcı 75'inci dakikada oyuna dahil oldu.

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