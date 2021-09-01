01 Eylül 2021, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: U19 Milli Takım'ımız Avusturya'yı 3-0 mağlup etti!

U19 Milli Takım’ımız Avusturya’yı 3-0 yendi!
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 01.09.2021

Hazırlık maçında Avusturya U19 Takımı ile karşı karşıya gelen U19 Milli Takım'ımız, mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Genç millilere galibiyeti getiren goller, Bartuğ Elmaz, Emin Bayram ve Fatih Yiğin Şanlıtürk'ten geldi.

Hazırlık maçında Avusturya U19 Takımı ile karşı karşıya gelen U19 Milli Takım'ımız, mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Milli takımımızın gollerini, 11. dakikada Bartuğ Elmaz, 81. dakikada Emin Bayram ve 83. dakikada Fatih Yiğit Şanlıtürk kaydetti.

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