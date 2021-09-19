İspanya 0-6 Türkiye (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Ampute Milli Takımı'mız üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu!

A Milli Ampute Futbol Takımı, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası final mücadelesinde İspanya ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi millilerimiz 6-0 kazandı ve namağlup Avrupa şampiyonu oldu. Ay-yıldızlılar ayrıca üst üste 2. kez şampiyon olarak tarihi bir başarı elde etti.

Ampute Milli Futbol Takımı'mız, Polonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası final maçında İspanya'yı 6-0 mağlup ederek şampiyonluğa uzandı. Millilerimiz böylece, 2017'nin ardından ikinci kez Avrupa'nın en büyüğü oldu.

Polonya'nın ev sahipliği yaptığı 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden Ampute Milli Takımı'mız, bir kez daha tarih yazdı. Turnuvanın finalinde İspanya'yı 6-0 mağlup eden Milliler, Avrupa şampiyonu oldu.

Oynadığı 5 maçı da kazanan ve toplam 36 gol kaydeden Ampute Milli Takımımız, kalesinde sadece 2 gol gördü.

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