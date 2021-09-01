01 Eylül 2021, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: A Milli Takım kampında sakatlık şoku! Abdülkadir Ömür ve Umut Meraş...

Milli takım’da sakatlık şoku! 2 isim birden...
MİLLİ TAKIM
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 01.09.2021 Giriş Tarihi: 01.09.2021

A Milli Takım'ımızda forma giyen, Süper Lig devi Beşiktaş'ın da yeni transferi Umut Meraş ve Trabzonspor'un yıldız ismi Abdülkadir Ömür, milli takım kampından sakatlandığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı. Umut Meraş, alt adalesindeki problemden dolayı en az 10 gün sahalardan uzak kalacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

A Milli Takım'ımızın oyuncularından Umut Meraş ve Abdülkadir Ömür, milli takım kampında sakatlandı. Beşiktaş'ın da yeni transferi olan 25 yaşındaki sol bek, alt adalesindeki problemden dolayı en az 10 gün sahalardan uzak kalacak.

Umut'un yerine Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz aday kadroya davet edilirken, Abdülkadir Ömür'ün yerine Abdülkerim Bardakçı dahil edildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Milliler galibiyet için sahada! İşte Güneş’in Karadağ maçı 11’i Milliler galibiyet için sahada! İşte Güneş'in Karadağ maçı 11'i
U17 Milli Takımı kupanın sahibi oldu! U17 Milli Takımı kupanın sahibi oldu!
Güneş’ten Belözoğlu açıklaması! Teknik ekibe... Güneş'ten Belözoğlu açıklaması! "Teknik ekibe..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör