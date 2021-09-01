Son dakika spor haberi: A Milli Takım kampında sakatlık şoku! Abdülkadir Ömür ve Umut Meraş...

A Milli Takım'ımızda forma giyen, Süper Lig devi Beşiktaş'ın da yeni transferi Umut Meraş ve Trabzonspor'un yıldız ismi Abdülkadir Ömür, milli takım kampından sakatlandığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı. Umut Meraş, alt adalesindeki problemden dolayı en az 10 gün sahalardan uzak kalacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

A Milli Takım'ımızın oyuncularından Umut Meraş ve Abdülkadir Ömür, milli takım kampında sakatlandı. Beşiktaş'ın da yeni transferi olan 25 yaşındaki sol bek, alt adalesindeki problemden dolayı en az 10 gün sahalardan uzak kalacak.

Umut'un yerine Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz aday kadroya davet edilirken, Abdülkadir Ömür'ün yerine Abdülkerim Bardakçı dahil edildi.

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