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MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: Başkan Erdoğan Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Takım'ımızı tebrik etti!

Başkan Erdoğan’dan Avrupa şampiyonu olan millilere tebrik!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 20.09.2021 Giriş Tarihi: 19.09.2021

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası final mücadelesinde İspanya'yı deviren ve başarılı performanslarını şampiyonlukla süsleyen A Milli Ampute Futbol Takımı'mızı tebrik etti. Başkan Erdoğan, "Türkiye sizinle gurur duyuyor çocuklar" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Ampute Milli Futbol Takımı'mız Polonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda, finalde İspanya'yı 6-0 devirerek şampiyon oldu. Milli sporcularımızın bu başarısını Başkan Recep Tayyip Erdoğan da tebrik etti. Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda üst üste ikinci şampiyonluğu elde ederek büyük bir başarı hikâyesi yazan Ampute Futbol Millî Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Türkiye sizinle gurur duyuyor çocuklar…" ifadelerini kullandı.

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