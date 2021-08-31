Son dakika spor haberi: Türkiye Karadağ maçına bomba gibi geliyor! Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu ve Yusuf Yazıcı...
Son dakika spor haberleri: EURO 2020'de istediği sonuçları alamayan A Milli Futbol Takımı'nda kariyerini Avrupa'da devam eden yıldız futbolcular, yeni sezona hızlı bir giriş yaptı. Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu ve Yusuf Yazıcı'nın performansları 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanacak maçlar öncesi teknik direktör Şenol Güneş'in yüzünü güldürdü.
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Çarşamba günü Karadağ ile karşılaşacak. Vodafone Park'taki mücadele öncesinde yurtdışında forma giyen oyuncularımızın formu dikkat çekiyor. Leicester'daki hayal kırıklığı yaratan performanstan sonra Marsilya'nın yolunu tutan Cengiz Ünder, 3 maçta 3 gol atarak sezona fırtına gibi girdi.
Lille'de şampiyonluk yaşayan Burak Yılmaz 4 maçta 2 golle giriş yaparken; takım arkadaşı Yusuf Yazıcı da 1 gol ve 1 asistle başladı. Milan'dan İnter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu da yeni takımdaki kariyerine 1 gol, 1 asistle start verdi. Başarılı oyuncu, İbrahimovic'ten bu yana (2006) İnter'de ilk maçta hem gol atıp hem de asist yapan ilk isim oldu. Fotomaç'ın haberine göre; Merih Demiral, Zeki Çelik, Orkun Kökçü gibi isimler de şans bulurken; oyuncuların bu performansı Teknik Direktör Şenol Güneş'in yüzünü güldürdü. Tecrübeli hoca, elemelerdeki kritik maçlar öncesinde seçim yapmakta zorlanacak.
SON PROVA
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, Karadağ maçı öncesinde saat 14.00'te basının karşısına çıkacak. Son çalışma ise saat 19.00'da.
BASTIEN YÖNETECEK
21.45'te Vodafone Park'ta oynanacak Karadağ maçında Benoit Bastien düdük çalacak. Fransız hakemin yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak.
Çarşamba günü Karadağ ile karşılaşacak milliler, 4 Eylül Cumartesi günü Cebelitarık ve 7 Eylül Salı günü Hollanda karşısına çıkacak.
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