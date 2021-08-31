İngiltere Premier Lig ekiplerinde forma giyen Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Ozan Tufan ve Halil Dervişoğlu, A Milli Takım'ın Karadağ ile oynayacağı maçı için Türkiye'ye gelemiyor.

İngiliz kulüpleri, pandemi nedeniyle seyahat konusunda kırmızı listede olan Türkiye'ye futbolcularını göndermeme kararı aldı.

4 futbolcu, A Milli Takımın deplasmanda oynacağı Cebelitarık ve Hollanda maçlarında forma giyebilecek.

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İngiltere'nin Covid-19 nedeniyle açıkladığı kırmızı listesinde yer alan ülkelerin milli futbolcularıyla ilgili aldığı karardan etkilenen milli futbolcular için temasların devam ettiğini kaydedildi.