31 Ağustos 2021, Salı
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İngiliz kulüpleri, pandemi nedeniyle seyahat konusunda kırmızı listede olan Türkiye'ye futbolcularını göndermeme kararı aldı.TFF ŞU AÇIKLAMAYI YAPMIŞTI
İngiltere'nin Covid-19 nedeniyle açıkladığı kırmızı listesinde yer alan ülkelerin milli futbolcularıyla ilgili aldığı karardan etkilenen milli futbolcular için temasların devam ettiğini kaydedildi.
A Milli Futbol Takımı'mızda Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Ozan Tufan ve Halil Dervişoğlu Karadağ maçında oynayamayacak
A Milli Futbol Takımımız'da Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Ozan Tufan ve Halil Dervişoğlu, Karadağ maçında forma giyemeyecek. İngiliz kulüpleri, kırmızı listedeki Türkiye'ye futbolcularını göndermedi. | Son dakika spor haberleri...
İngiltere Premier Lig ekiplerinde forma giyen Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Ozan Tufan ve Halil Dervişoğlu, A Milli Takım'ın Karadağ ile oynayacağı maçı için Türkiye'ye gelemiyor.
İngiliz kulüpleri, pandemi nedeniyle seyahat konusunda kırmızı listede olan Türkiye'ye futbolcularını göndermeme kararı aldı.
4 futbolcu, A Milli Takımın deplasmanda oynacağı Cebelitarık ve Hollanda maçlarında forma giyebilecek.
İngiltere'nin Covid-19 nedeniyle açıkladığı kırmızı listesinde yer alan ülkelerin milli futbolcularıyla ilgili aldığı karardan etkilenen milli futbolcular için temasların devam ettiğini kaydedildi.
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