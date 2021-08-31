31 Ağustos 2021, Salı

MİLLİ TAKIM

A Milli Futbol Takımı'mızda Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Ozan Tufan ve Halil Dervişoğlu Karadağ maçında oynayamayacak

Milli Takım’a 4 isimden kötü haber!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 Giriş Tarihi: 31.08.2021

A Milli Futbol Takımımız'da Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Ozan Tufan ve Halil Dervişoğlu, Karadağ maçında forma giyemeyecek. İngiliz kulüpleri, kırmızı listedeki Türkiye'ye futbolcularını göndermedi. | Son dakika spor haberleri...

İngiltere Premier Lig ekiplerinde forma giyen Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Ozan Tufan ve Halil Dervişoğlu, A Milli Takım'ın Karadağ ile oynayacağı maçı için Türkiye'ye gelemiyor.

İngiliz kulüpleri, pandemi nedeniyle seyahat konusunda kırmızı listede olan Türkiye'ye futbolcularını göndermeme kararı aldı.
4 futbolcu, A Milli Takımın deplasmanda oynacağı Cebelitarık ve Hollanda maçlarında forma giyebilecek.

TFF ŞU AÇIKLAMAYI YAPMIŞTI

İngiltere'nin Covid-19 nedeniyle açıkladığı kırmızı listesinde yer alan ülkelerin milli futbolcularıyla ilgili aldığı karardan etkilenen milli futbolcular için temasların devam ettiğini kaydedildi.
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