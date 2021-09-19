Ampute Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak: Tüm taraftarları bekliyoruz

A Milli Ampute Futbol Takımı, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası final mücadelesinde İspanya ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi millilerimiz 6-0 kazandı ve namağlup Avrupa şampiyonu oldu. Ay-yıldızlılar ayrıca üst üste 2. kez şampiyon olarak tarihi bir başarı elde etti.