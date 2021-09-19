Ampute Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak: Tüm taraftarları bekliyoruz
A Milli Ampute Futbol Takımı, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 mağlup etti ve üst üste 2. kez şampiyon oldu. Dev mücadele sonrası teknik direktör Osman Çakmak açıklamalarda bulundu. Çakmak, "Allah nasip ederse saat 14.00'te Atatürk Havalimanında olacağız. Falcao, Van Persie gelince milyonlar geliyor. Biz de yarın Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonsporlu taraftarları bekliyoruz." dedi.
A Milli Ampute Futbol Takımı, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 mağlup etti ve üst üste 2. kez şampiyon oldu. Şampiyonluğun ardından teknik direktör Osman Çakmak açıklamalarda bulundu.
İşte Çakmak'ın o sözleri:
Tarihe ve fikstüre baktım. Allah'ım, 19 Eylül Gaziler Günü'ne denk geliyor! Bu vatanın birliği, beraberliği, bekası için evladını, babasını feda eden Aziz Şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Sözümü tuttuk.
Yarın (20 Eylül Pazartesi), Allah nasip ederse saat 14.00'te Atatürk Havalimanında olacağız. Falcao, Van Persie gelince milyonlar geliyor. Biz de yarın Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonsporlu taraftarları bekliyoruz.
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