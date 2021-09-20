Son dakika spor haberi: Stefan Kuntz'dan Sergen Yalçın sözleri! "Görünce kahkaha attım"

Son dakika spor haberleri: A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, TFF'nin Riva'daki binasında kendisi için düzenlenen imza töreninde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Alman teknik adam, 1995/1996 sezonunda Beşiktaş forması giydiği dönemde takım arkadaşı olan ve şu an siyah-beyazlı takımı çalıştıran teknik direktör Sergen Yalçın ile ilgili "Onu teknik direktör olarak gördüğümde kahkaha attım. Teknik direktör olmasına, şampiyon olmasına saygı duyuyorum." dedi.

Şenol Güneş'le yolların ayrılmasından sonra TFF, Alman çalıştırıcı Stefan Kuntz ile 3 yıllığına anlaştı.Törende Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop yer aldı.

Törende açıklamalarda bulunun Kuntz'un Sergen Yalçın yorumu ise oldukça dikkat çekti. Kuntz, "O zamanki kaptanım Rıza Çalımbay, Şifo Mehmet. Onları hatırlıyorum. Sergen Yalçın'ı teknik direktör olarak gördüğümde kahkaha attım. Teknik direktör olmasına, şampiyon olmasına saygı duyuyorum. Alpay Özalan da siyasete atılmış." yorumuyla takım arkadaşlarının yeni görevlerine olan şaşkınlığını belirtti.

"DİSİPLİN İLK SIRADA DEĞİLDİ"

Kuntz, Sergen Yalçın'a neden güldüğünü, "Sergen ile ilgili olarak neden güldüğünü söyleyeyim. Sergen'in hocalık döneminde en üstün değerinin disiplin olduğunu duydum. 'Sergen Yalçın hayatımda oynadığım en iyi orta saha oyuncusuydu. Onun hayatında en önemli şeyin disiplin olduğunu söyleyemem." dedi.

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