Son dakika spor haberi: Stefan Kuntz'dan Sergen Yalçın sözleri! "Görünce kahkaha attım"
Son dakika spor haberleri: A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, TFF'nin Riva'daki binasında kendisi için düzenlenen imza töreninde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Alman teknik adam, 1995/1996 sezonunda Beşiktaş forması giydiği dönemde takım arkadaşı olan ve şu an siyah-beyazlı takımı çalıştıran teknik direktör Sergen Yalçın ile ilgili "Onu teknik direktör olarak gördüğümde kahkaha attım. Teknik direktör olmasına, şampiyon olmasına saygı duyuyorum." dedi.
Şenol Güneş'le yolların ayrılmasından sonra TFF, Alman çalıştırıcı Stefan Kuntz ile 3 yıllığına anlaştı.Törende Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop yer aldı.
Törende açıklamalarda bulunun Kuntz'un Sergen Yalçın yorumu ise oldukça dikkat çekti. Kuntz, "O zamanki kaptanım Rıza Çalımbay, Şifo Mehmet. Onları hatırlıyorum. Sergen Yalçın'ı teknik direktör olarak gördüğümde kahkaha attım. Teknik direktör olmasına, şampiyon olmasına saygı duyuyorum. Alpay Özalan da siyasete atılmış." yorumuyla takım arkadaşlarının yeni görevlerine olan şaşkınlığını belirtti.
"DİSİPLİN İLK SIRADA DEĞİLDİ"
Kuntz, Sergen Yalçın'a neden güldüğünü, "Sergen ile ilgili olarak neden güldüğünü söyleyeyim. Sergen'in hocalık döneminde en üstün değerinin disiplin olduğunu duydum. 'Sergen Yalçın hayatımda oynadığım en iyi orta saha oyuncusuydu. Onun hayatında en önemli şeyin disiplin olduğunu söyleyemem." dedi.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...