16 Eylül 2021, Perşembe

MİLLİ TAKIM

Türkiye 1-1 Portekiz (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Kadın Milliler Portekiz ile yenişemedi!
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 16.09.2021

A Milli Kadın Futbol Takımı'mız Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'ndaki ilk maçında Portekiz ile 1-1 berabere kaldı. Millilerin golünü 29. dakikada Yağmur Uraz kaydetti.

Kadın A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'ndaki ilk maçında Alanya'da Portekiz'i konuk etti. Türkiye, mücadelenin ilk yarısını 29. dakikada Yağmur Uraz'ın attığı golle 1-0 önde kapadı. Portekiz, 55. dakikada Jessica Silva ile skora denge getirdi. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi. Böylelikle Kadın A Milli Takımı; Almanya, Portekiz, Sırbistan, Bulgaristan ve İsrail'in yer aldığı grubuna puanla başlamış oldu. Kadın A Milli Takımı, elemelerdeki ikinci sınavını 21 Ekim'de Bulgaristan karşısında verecek. Milliler, 21 Eylül'de ise özel maçta deplasmanda Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.

Rakip takım oyuncusuna jest

Bu arada Türkiye- Portekiz müsabakası öncesi Kadın Milli Takımı, rakip takımdan Suzane Pires'e bir jestte bulundu. Teknik direktör Necla Güngör Kıragası, hamilelik nedeniyle yaklaşık 4 yıl futboldan uzak kaldıktan sonra sahalara dönen Portekizli oyuncuya, üzerinde onun hem anne hem futbolcu olmasıyla gurur duyduklarını ve kadın futbolu için önemli bir rol model olduğunu ifade eden yazının bulunduğu, Milli Takım teknik heyeti ve oyuncuları tarafından da imzalanan ay-yıldızlı formayı hediye etti.
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