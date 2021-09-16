16 Eylül 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yardımcısı Mustafa Doğan oldu
Son dakika spor haberleri: 2020 Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda'ya karşı alınan 6-1'lik mağlubiyet sonrası Şenol Güneş ile yollarını ayıran Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), teknik direktörlük görevi için Alman teknik direktör Stefan Kuntz ile anlaşma sağladı. Milli Takım'da Kuntz dönemi için geri sayım başlarken, deneyimli çalıştırıcının yardımcısı Mustafa Doğan oldu.
Şenol Güneş'in ardından A Milli Futbol Takımımız Stefan Kuntz'a emanet. TFF yönetimi, Stefan Kuntz ismini oy çokluğuyla kabul etti ve Alman teknik direktörün yardımcısının yerli olmasına karar verildi. Stefan Kuntz ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak.
MUSTAFA DOĞAN İLE ANLAŞMA SAĞLANDI
Akşam'ın haberine göre; Stefan Kuntz'a yerli yardımcı antrenör arayan federasyon yetkilileri, Mustafa Doğan ile anlaşma sağladı.
UEFA A LİSANSI BULUNUYOR
Ülkemizde daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen Mustafa Doğan'ın UEFA A lisansı bulunuyor.
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