15 Eylül 2021, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

A Milli Futbol Takımı'mızın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu | Son dakika spor haberleri

TFF’den Stefan Kuntz kararı! Oy çokluğuyla...
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 15.09.2021 Giriş Tarihi: 15.09.2021

A Milli Futbol Takımı'mızda Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük görevi için tam yetki verilen Hamit Altıntop, son olarak Almanya U 21 takımının teknik direktörü Stefan Kuntz ile prensipte anlaşmaya vardı. | Son dakika spor haberleri

İstanbul'da dün Hamit Altıntop ile görüşen ve prensip anlaşmasına varılan Alman hoca bugün yönetim kuruluna sunuldu ve yönetim tarafından oy çokluğu ile kabul gördü.Yönetimde yerli teknik adam isteyenler de olurken, daha fazla oy alan Kuntz yerli yardımcı antrenör formülü oldu. Stefan Kuntz, yardımcılarını da belirledikten sonra Türkiye'ye dönecek. Anlaşmanın 2024'e kadar olacağı ve milli takımda yeni bir sistem geliştirileceği de belirtildi.

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