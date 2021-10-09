09 Ekim 2021, Cumartesi

MİLLİ TAKIM

Letonya - Türkiye maçını Andreas Ekberg yönetecek!

Letonya - Türkiye maçının hakemi belli oldu!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 09.10.2021 Giriş Tarihi: 09.10.2021

A Milli Takım'ın, 11 Ekim Pazartesi günü Letonya'ya konuk olacağı maçın hakemi belli oldu. Zorlu mücadelede İsveçli hakem Andreas Ekberg düdük çalacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

A Milli Futbol Takımı'mız, 2022 Dünya Kupası elemeleri G Grubu 8. maçında Letonya'ya konuk olacak.

Ay-yıldızlılarımız maç öncesi 12 puanla 3. sırada yer alıyor. Letonya ise 12 puanla 5. sırada bulunuyor.

Türkiye'nin deplasmanda Letonya ile oynayacağı maçın hakemi açıklandı.

Buna göre, zorlu karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg yönetecek.

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