Son dakika transfer haberi: Alman teknik adam Stefan Kuntz A Milli Takım için İstanbul'da!

A Milli Takım'da yeni teknik direktör belli oldu.

TFF'nin teknik direktörlük görevi için prensip anlaşmasına vardığı Stefan Kuntz İstanbul'a geldi.

Öte yandan Kuntz, A Milli Futbol Takım sorumlusu Hamit Altıntop ile görüşme gerçekleştirecek. Bununla beraber Kuntz'un yardımcılarından biri de Türk olacak.

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