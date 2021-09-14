14 Eylül 2021, Salı

MİLLİ TAKIM

Son dakika transfer haberi: Alman teknik adam Stefan Kuntz A Milli Takım için İstanbul'da!

Milli Takım’ın yeni hocası İstanbul’da!
MİLLİ TAKIM
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 14.09.2021 Giriş Tarihi: 14.09.2021

Almanya U21 Takımı'nı çalıştıran, bir dönem Beşiktaş forması da giyen Alman teknik adam Stefan Kuntz, A Milli Takım için İstanbul'a geldi. Öte yandan Kuntz, A Milli Futbol Takım sorumlusu Hamit Altıntop ile görüşme gerçekleştirecek. Bununla beraber Kuntz'un yardımcılarından biri de Türk olacak. | Son dakika spor haberleri

A Milli Takım'da yeni teknik direktör belli oldu.

TFF'nin teknik direktörlük görevi için prensip anlaşmasına vardığı Stefan Kuntz İstanbul'a geldi.

Öte yandan Kuntz, A Milli Futbol Takım sorumlusu Hamit Altıntop ile görüşme gerçekleştirecek. Bununla beraber Kuntz'un yardımcılarından biri de Türk olacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Şenol Güneş eşyalarını toplayarak vedalaştı Şenol Güneş eşyalarını toplayarak vedalaştı
Anlaşma sağlandı! Milli Takım’a Alman hoca Anlaşma sağlandı! Milli Takım'a Alman hoca
Hamit Altıntop A Milli Futbol Takımı Sorumlusu oldu! Hamit Altıntop A Milli Futbol Takımı Sorumlusu oldu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör