Son dakika spor haberi: Milli basketbolcu Cedi Osman'dan flaş hareket! Sosyal medya hesaplarını kapattı
A Milli Basketbolcu Cedi Osman, milli takımın olimpiyatlara katılamamasının ardından gelen yoğun eleştirilere karşı flaş bir harekete imza attı. Cedi, sosyal medya hesaplarını kapattı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
A Milli Basketbol Takımı'nın yıldızı Cedi Osman, olimpiyatlara vize alınamamasının ardından eleştirilere maruz kalınca sosyal medya hesaplarını kapattı.
12 DEV ADAM FIRSAT TEPTİ
Turnuvaya NBA oyuncularıyla dahil olan milli takımımız, eksik kadroyla Kanada'ya gelen Yunanistan'a farklı kaybedince moraller bir hayli bozuldu.
Bu yenilgiyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'na gidemeyen 12 Dev Adam, büyük bir fırsatı tepmiş oldu.
SLOUKAS VE CALATHES DIŞINDA YILDIZ YOKTU
Yarı finalde karşılaşılan Yunanistan, Kostas Sloukas ve Nick Calathes dışında hiçbir yıldız oyuncusunun bulunmadığı kadroyla A Milli Takımı devirince, sosyal medyada da büyük bir tepki oluştu.
Cedi Osman, Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz gibi NBA yıldızlarına rağmen alınan bu farklı yenilgi, sert eleştirileri de beraberinde getirdi.
TWİTTER VE İNSTAGRAM'I KAPATTI
Cleveland Cavaliers forması giyen yıldız basketbolcu, Yunanistan maçında sadece 4 sayı atarak büyük bir hayal kırıklığı ile maçı tamamlamıştı.
Cedi Osman da gelen olumsuz yorumların ardından Twitter ve Instagram hesaplarını kapattı.
Osman, sosyal medyada aktif olan isimler arasındaydı.
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