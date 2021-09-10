10 Eylül 2021, Cuma

MİLLİ TAKIM

Nihat Özdemir'den teknik direktör açıklaması! "Kafamızda bir isim var"

Özdemir A Spor’a konuştu! Teknik direktör için kafamızda bir isim var
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 10.09.2021

Son dakika spor haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığını açıkladı. TFF Başkanı Nihat Özdemir, A Spor'a yaptığı açıklamada "İyi bir teknik direktörle anlaşacağız. Kafamızda bir isim var." dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Ülkemize önemli başarılar yaşatan değerli hocamız Sayın Şenol Güneş'e görev sürecindeki çalışmaları ve Türk futboluna yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası Milli Takım'ın yeni teknik direktörünün kim olacağı merak konusu oldu. Konuyla ilgili A Spor'a konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Şenol Güneş ile dostça ayrıldık. Emekleri için teşekkür ederiz. Yeni hoca için çalışmalar devam ediyor. Yerli ve yabancı konusu şu anda gündemde değil. İyi bir teknik direktörle anlaşacağız, kafamızda bir isim var." ifadelerini kullandı.

Özdemir'den teknik direktör açıklaması!

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