30 Haziran 2021, Çarşamba

BASKETBOL

Orhun Ene Uruguay - Türkiye maçı sonrası konuştu! "Kazanarak başlamak önemli"

Orhun Ene: Kazanarak başlamak önemli
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 30.06.2021

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri ilk maçında Uruguay'ı 95-86 mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Başantrenör Orhun Ene, açıklamalarda bulundu. Ene, "Bu turnuva kolay değil. Kazanarak başlamak önemli. Daha iyisini yapmak için çözmemiz gereken sorunlar var. Çekya karşısında kazanmayı bilirsek iki maç için daha ritimde ve özgüvende olacağız" dedi.

95-86'lık Uruguay galibiyetiyle FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'ne iyi bir başlangıç yapan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Başantrenör Orhun Ene açıklamalarda bulundu. Zor bir maç olduğunu belirterek sözlerine başlayan Ene, "Öncelikle tam kadro olarak, turnuvaya tabii ki yeterli hazırlık sürecimiz olmadı. Furkan ve Ersan bize Kanada'da katıldı ve ilk maçlarına bugün çıktılar. Adaptasyon sürecine ihtiyacımız vardı. Kazanmak önemliydi. Kazandığımız için turnuvada şansımız devam ediyor. Grupta oynayacağımız maçlar çok önemli. Bugünü iyi değerlendirmeliyiz. Oynadığımız oyun ve kazanma şeklimiz bizi ifade etmiyor. Bu süreçte maç içinde iniş çıkışlar olabiliyor. Mental anlamda 'ya tamam ya devam' maçları olduğundan oyuncular üzerinde baskı oluşuyor. Devreyi daha farklı önde kapatabilirdik. Ancak erken atışlar ve savunmadaki hatalarımız nedeniyle 6 sayıyla önde tamamladık. Uruguay takımı tecrübeli oyunculara sahip, sert bir ekip. Bize tam sahada baskı yaparak organizasyonumuzu bozdular. 2. yarıya çok iyi başlamadık ve geriye düştük. Maçın bazı kısımları hakkında çok olumlu konuşamayız fakat oyuncularıma hakkını vermem gerekiyor. Maç sonunda sergiledikleri güven ve agresiflik çok önemliydi. Maçın son 5 dakikasında hem savunmada hem de hücumda daha agresif bir oyun oynadık. Bunun sayesinde maçı çevirmeyi başardık. Çekya karşısında daha iyi organize olacağımıza inanıyorum. Uruguay isim olarak insanları etkilemese de gerekli farkı yakaladılar. Bu turnuva kolay değil. Kazanarak başlamak önemli. Daha iyisini yapmak için çözmemiz gereken sorunlar var. Çekya karşısında kazanmayı bilirsek iki maç için daha ritimde ve özgüvende olacağız" dedi.

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