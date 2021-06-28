28 Haziran 2021, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye - Karadağ maçı Beşiktaş Vodafone Park'ta oynanacak!

Millilerin Karadağ ile oynayacağı maçın stadı belli oldu!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 Giriş Tarihi: 28.06.2021

A Milli Takım'ımız 2022 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Millilerimizin Karadağ ile oynayacağı maçın stadyumu değişti. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Ay-Yıldızlı ekibimiz, yeri daha önce Atatürk Olimpiyat Stadı olarak açıklanan Karadağ maçını Beşiktaş Park'ta oynayacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

A Milli Takım'ımızın Eylül ayında oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası grup eleme maçının stadyumu değişti.

Ay-Yıldızlı ekibimiz, yeri daha önce Atatürk Olimpiyat Stadı olarak açıklanan Karadağ maçını Beşiktaş Park'ta oynayacak. Karşılaşma 1 Eylül Çarşamba günü 21.45'te başlayacak.

Bu maçın ardından Cebelitarık'a gidecek olan Milli Takım, 4 Eylül Cumartesi günü Cebelitarık ile Victoria Stadyumu'nda oynayacak.

Türkiye, Eylül ayının son müsabakasını ise 7 Eylül Salı akşamı Amsterdam Johan Cruijf Arena'da Hollanda ile yapacak.

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