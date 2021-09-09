09 Eylül 2021, Perşembe

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: A Milli Takım'da Nihat Özdemir ve Şenol Güneş görüşmesi sona erdi!

Kritik toplantı sona erdi! Özdemir ve Güneş...
MİLLİ TAKIM
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.09.2021

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Riva'da bir araya gelmişti. Toplantının ayrıntılarına dair gelişmeler önümüzdeki saatlerde aktarılacak. Öte yandan Şenol Güneş, yapılan toplantının ardından TFF binasından ayrıldı. | Son dakika spor haberleri

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve TFF Başkanı Nihat Özdemir, Riva'da özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Bu görüşmenin ardından Şenol Güneş, TFF binasından ayrıldı.

Öte yandan Şenol Güneş - Nihat Özdemir görüşmesinin detayları henüz aktarılmadı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Riva’da kritik toplantı! Nihat Özdemir ve Şenol Güneş bir araya geldi Riva'da kritik toplantı! Nihat Özdemir ve Şenol Güneş bir araya geldi
İstanbul’da final gibi maç! İstanbul'da final gibi maç!
Millilerin o istatistiği dikkat çekti! San Marino ve Faroe Adaları... Millilerin o istatistiği dikkat çekti! San Marino ve Faroe Adaları...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör