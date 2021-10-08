08 Ekim 2021, Cuma

MİLLİ TAKIM

İşte A Milli Takım'ımızın yer aldığı G Grubu'nda puan durumu!

İşte millilerin grubunda puan durumu!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 08.10.2021 Giriş Tarihi: 08.10.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Takım'ımız, gruptaki 7. maçını Norveç ile oynuyor. Millilerimizin yer aldığı grupta aynı anda Cebelitarık - Karadağ ve Letonya - Hollanda karşılaşmaları da oynanıyor. İşte G Grubu'ndaki canlı puan durumu...

2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. G grubunda mücadele eden A Milli Takım'ımız, gruptaki 7. maçında evinde Norveç'i ağırladı. Öte yandan millilerimizin yer aldığı grupta aynı anda, Cebelitarık - Karadağ ve Letonya - Hollanda mücadeleleri de oynanıyor.

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İŞTE G GRUBU'NDAKİ CANLI PUAN DURUMU

1- Hollanda: 16
2- Norveç: 14
3- Türkiye: 12
4- Karadağ: 11
5- Letonya: 5
6- Cebelitarık: 0

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