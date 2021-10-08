İşte A Milli Takım'ımızın yer aldığı G Grubu'nda puan durumu!

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Takım'ımız, gruptaki 7. maçını Norveç ile oynuyor. Millilerimizin yer aldığı grupta aynı anda Cebelitarık - Karadağ ve Letonya - Hollanda karşılaşmaları da oynanıyor. İşte G Grubu'ndaki canlı puan durumu...

2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. G grubunda mücadele eden A Milli Takım'ımız, gruptaki 7. maçında evinde Norveç'i ağırladı. Öte yandan millilerimizin yer aldığı grupta aynı anda, Cebelitarık - Karadağ ve Letonya - Hollanda mücadeleleri de oynanıyor.

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İŞTE G GRUBU'NDAKİ CANLI PUAN DURUMU

1- Hollanda: 16

2- Norveç: 14

3- Türkiye: 12

4- Karadağ: 11

5- Letonya: 5

6- Cebelitarık: 0

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