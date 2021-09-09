09 Eylül 2021, Perşembe
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SAN MARINO VE FAROE ADALARI...
Daha önce az gol yiyen kimliği ile bilinen A Milli Takım, bu görüntüsünden uzaklaştı. Hollanda deplasmanında yediği 6 golle kalesinde gördüğü toplam gol sayısı 13'e çıkan kırmızı-beyazlılar, 25 gol yiyen ve grupta puanı olmayan Cebelitarık'ın ardından en çok gol yiyen takım durumuna geldi. Dünya Kupası elemelerinde yer alan 55 takımla kıyaslandığında ise 47. sıraya yerleşti. Millerimiz bu alanda sadece 8 ülkeden daha iyi performans sergiledi. Bunlar Cebelitarık, San Marino, Moldova, Estonya, Liechtenstein, Faroe Adaları, Belarus ve Avusturya oldu.
BAŞARILI OLDUĞUMUZ ALAN YOK
Milli Takım'ın düşüş içinde olan ve diğer ülkelere göre geride kaldığı değerler arasında şut, orta, isabetli pas, top sürme, topla oynama ve top çalma gibi değerler de yer aldı. Ay-Yıldızlılar, geride kalan 6 karşılaşmada maç başına 6.5 dripling denemesinde bulunurken, bu alanda ancak 38. olabildi. Maç başına 3.2 olan orta karnesiyle 36. sırada kaldı. 10.3 olan şut tablosu ile de 20'nciliğe adını yazdırdı. Şenol Güneş'in talebeleri, 13.8'lik rakipten top çalma ve 51.5 olan topla oynama değerinde 26, 409 olan isabetli pas karnesinde ise 23. olabildi. (Sabah)
A Milli Futbol Takımı'mızın o istatistiği dikkat çekti! San Marino ve Faroe Adaları...
A Milli Futbol Takımı'mızın, Hollanda karşısında aldığı 6-1'lik mağlubiyetin ardından ortaya çıkan istatistikler dikkat çekti. Millilerimiz, Hollanda deplasmanında yediği 6 golle kalesinde gördüğü toplam gol sayısı 13'e çıkan kırmızı-beyazlılar, 25 gol yiyen ve grupta puanı olmayan Cebelitarık'ın ardından en çok gol yiyen takım durumuna geldi. Dünya Kupası elemelerinde yer alan 55 takımla kıyaslandığında ise 47. sıraya yerleşti. Millerimiz bu alanda sadece 8 ülkeden daha iyi performans sergiledi. Bunlar Cebelitarık, San Marino, Moldova, Estonya, Liechtenstein, Faroe Adaları, Belarus ve Avusturya oldu.
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'na hızlı bir giriş yapan Millilerimiz, Hollanda'yı 4-2, Norveç'i 3-0'la geçmiş, 3-3'lük Letonya beraberliği nazar boncuğu olarak yorumlanmıştı. Ne olduysa Avrupa Şampiyonası'nda oldu. Final hedefiyle gidilen EURO 2020'den sıfır çekip, tek gol atarak dönen Ay-Yıldızlılar, bugünlerin sinyalini verdi. Karadağ karşısında 2-0'ı koruyamayıp sahadan 2-2 ayrılan, averaj takımı Cebelitarık'ı 3-0 yendiği maçın ilk yarısında varlık gösteremeyen Şenol Güneş'in öğrencileri, Hollanda karşısında faciayı yaşadı.
SAN MARINO VE FAROE ADALARI...
Daha önce az gol yiyen kimliği ile bilinen A Milli Takım, bu görüntüsünden uzaklaştı. Hollanda deplasmanında yediği 6 golle kalesinde gördüğü toplam gol sayısı 13'e çıkan kırmızı-beyazlılar, 25 gol yiyen ve grupta puanı olmayan Cebelitarık'ın ardından en çok gol yiyen takım durumuna geldi. Dünya Kupası elemelerinde yer alan 55 takımla kıyaslandığında ise 47. sıraya yerleşti. Millerimiz bu alanda sadece 8 ülkeden daha iyi performans sergiledi. Bunlar Cebelitarık, San Marino, Moldova, Estonya, Liechtenstein, Faroe Adaları, Belarus ve Avusturya oldu.
BAŞARILI OLDUĞUMUZ ALAN YOK
Milli Takım'ın düşüş içinde olan ve diğer ülkelere göre geride kaldığı değerler arasında şut, orta, isabetli pas, top sürme, topla oynama ve top çalma gibi değerler de yer aldı. Ay-Yıldızlılar, geride kalan 6 karşılaşmada maç başına 6.5 dripling denemesinde bulunurken, bu alanda ancak 38. olabildi. Maç başına 3.2 olan orta karnesiyle 36. sırada kaldı. 10.3 olan şut tablosu ile de 20'nciliğe adını yazdırdı. Şenol Güneş'in talebeleri, 13.8'lik rakipten top çalma ve 51.5 olan topla oynama değerinde 26, 409 olan isabetli pas karnesinde ise 23. olabildi. (Sabah)
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