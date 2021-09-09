A Milli Futbol Takımı'mızın o istatistiği dikkat çekti! San Marino ve Faroe Adaları...

2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne iyi başlayan A Milli Takım'ımız, gruptaki son maçlarında düşüşe geçti. Son olarak Hollanda'ya 6-1 yenilen milliler için Noveç maçı final niteliğinde. İstanbul'da oynanacak olan maçta ise tek hedefimiz 3 puan. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri