07 Eylül 2021, Salı

MİLLİ TAKIM

Türkiye U21 1-1 İskoçya U21 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ümit Milli Takım İskoçya ile yenişemedi! | Golleri izleyin
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 07.09.2021

2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden Ümit Milli Takım'ımız, İskoçya ile karşı karşıya geldi. I grubundaki ilk maçında Belçika'ya mağlup olan milliler, İskoçya ile 1-1 berabere kalarak gruptaki ilk puanını aldı. İşte maçın golleri... | Son dakika spor haberleri

2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden Ümit Milli Takım'ımız, I grubundaki ikinci maçında İskoçya ile karşı karşıya geldi. Gruptaki ilk maçında Belçika'ya mağlup olan milliler, İskoçya ile 1-1 berabere kalarak gruptaki ilk puanını aldı. U21 Milli Takım'ımızın golü, 75. dakikada Enis Destan'dan geldi.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

GOL | Türkiye U21 0-1 İskoçya U21 Türkiye U21 0-1 İskoçya U21
GOL | Türkiye U21 1-1 İskoçya U21

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