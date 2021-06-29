29 Haziran 2021, Salı
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Milli takım, elemelerde Uruguay ve Çekya ile B Grubu'nda yer alıyor. A Grubu'nda ise ev sahibi Kanada'nın yanı sıra Yunanistan ve Çin bulunuyor. Gruplarını ilk 2'de tamamlayan takımlar, çapraz eşleşme usulüyle yarı finalde karşılaşacak. Yarı final müsabakalarında rakiplerine üstünlük kuran ekipler, adlarını finale yazdıracak. Final maçını kazanan takım, Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele etme hakkı kazanacak.
FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde grup maçları, 1 Temmuz'da tamamlanacak. Yarı final maçı 3 Temmuz, final ise 4 Temmuz'da yapılacak.
Son dakika spor haberleri: A Milli Erkek Basketbol Takımı Uruguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Son dakika spor haberleri: A Milli Erkek Basketbol Takımı, Uruguay ile FIBA Olimpiyat Elemeleri'ndeki ilk maçında karşı karşıya gelecek. Peki Türkiye-Uruguay mbasketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Elemeleri'ndeki ilk maçında yarın Uruguay ile karşı karşıya gelecek.Kanada'nın Victoria kentinde oynanacak karşılaşma, TSİ 05.35'te başlayacak. Müsabaka, NTV'den canlı yayınlanacak.
Milli takım, elemelerde Uruguay ve Çekya ile B Grubu'nda yer alıyor. A Grubu'nda ise ev sahibi Kanada'nın yanı sıra Yunanistan ve Çin bulunuyor. Gruplarını ilk 2'de tamamlayan takımlar, çapraz eşleşme usulüyle yarı finalde karşılaşacak. Yarı final müsabakalarında rakiplerine üstünlük kuran ekipler, adlarını finale yazdıracak. Final maçını kazanan takım, Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele etme hakkı kazanacak.
FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde grup maçları, 1 Temmuz'da tamamlanacak. Yarı final maçı 3 Temmuz, final ise 4 Temmuz'da yapılacak.
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