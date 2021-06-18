18 Haziran 2021, Cuma

MİLLİ TAKIM

Türkiye 54-64 Bosna Hersek (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Potanın Perileri Bosna Hersek'e direnemedi
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 18.06.2021

Son dakika spor haberleri: , 'ndaki ikinci maçında 'e 54-64 yenilerek gruptaki ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

, 'ndaki ikinci maçından da mağlup ayrıldı. İlk maçında 'ya 72-47 yenilen , ikinci maçında ile karşılaştı. Milliler, bu maçta da sahadan 64-54'lük skorla mağlup ayrıldı.

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