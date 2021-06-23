23 Haziran 2021, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

Riva'da Şenol Güneş zirvesi! Detaylı rapor hazırlayacak

Riva'da Güneş zirvesi! Detaylı rapor hazırlayacak
MİLLİ TAKIM
ABONE OL
Giriş Tarihi: 23.06.2021

2020 Avrupa Şampiyonası'nda () A Grubu'nda mücadele eden 'ımız; , ve ile karşılaşmıştı. 3 maçtan da puansız ayrılan ay-yıldızlılar EURO 2020'ye veda ederken, teknik direktör 'in istifa edip etmeyeceği de merak konusu olmuştu. Başkanı ve deneyimli çalıştırıcı yaklaşık 2.5 saatlik bir toplantı gerçekleştirirken, istifanın gündeme gelmediği öğrenildi. İşte detaylar...

'yi büyük hayal kırıklığı ile kapatan Ay-Yıldızlı takımda teknik direktör ile Başkanı dün sabah 'da bir araya geldi. Sabah'ın haberine göre; Planlı görüşme yaklaşık 2.5 saat sürdü. EURO 2020, hazırlık kampı ve diğer konuların görüşüldüğü toplantıda tecrübeli çalıştıcının takım için, "Bu çocuklara dün de güveniyordum bugün de güveniyorum. Herkes çok üzgün. Neden böyle olduğuna dair detaylı bir analiz hazırlıyoruz" dediği öğrenildi. Katar yolunda avantajlı bir durumda olduklarını da ifade eden Şenol Güneş, Başkan Özdemir'e "'na katılacağız. Bu bizim birinci hedefimizdi, hâlâ da öyle" ifadelerini kullandı.

TOPLANTIYA SELİM SOYDAN DA KATILDI

Nihat Özdemir takımla ilgili detaylı bir rapor isterken taraflar önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelme kararı aldı. Toplantıda Şenol Güneş'in istifasına dair bir konu görüşülmedi. Zirveye Milli Takımlar Sorumlusu Selim Soydan'ın da katıldığı öğrenildi.

DAHA ÇOK İSTEMELİYDİK

'nda , ve maçlarını kaybederek turnuvayı puansız kapatan 'da teknik direktör Şenol Güneş istifa sorusuna karşılık olarak "Hesabı yönetime veririm" demişti. Güzel bir hikâye yazmak istediklerini ancak başaramadıklarını kaydeden 69 yaşındaki çalıştırıcı, "Kazanma hırsımız yetmedi, bu turnuva daha çok istenmesi gereken bir yer" ifadesini kullanmıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Bizim Çocuklar'ı böyle değerlendirdi! Toroğlu'ndan EURO 2020 sözleri Bizim Çocuklar'ı böyle değerlendirdi! Toroğlu'ndan EURO 2020 sözleri
Erman Toroğlu'ndan ilk yarı yorumu! Erman Toroğlu'ndan ilk yarı yorumu!
Türkiye gruptan nasıl çıkar? En iyi üçüncüler nasıl belirleniyor? Türkiye gruptan nasıl çıkar? En iyi üçüncüler nasıl belirleniyor?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör