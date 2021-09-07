07 Eylül 2021, Salı

MİLLİ TAKIM

Türkiye Hollanda maçında Çağlar Söyüncü kırmızı kart gördü!

A Milli Futbol Takımı’mız 10 kişi kaldı!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 07.09.2021 Giriş Tarihi: 07.09.2021

A Milli Takımı'mızın Hollanda ile oynadığı karşılaşmada millilerimizde Çağlar Söyüncü, 44. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Ayrıca Orkun Kökçü'de görmüş olduğu sarı kart ile Norveç maçında cezalı duruma düştü. | Son dakika spor haberleri...

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Türkiye, Hollanda'ya konuk oldu. Milli Takım'da 36. dakikada penaltı yaptıran Çağlar Söyüncü de gördü sarı kartın ardından cezalı duruma düşen bir başka isim oldu. Çağlar 44'te kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

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Görüntüler TRT 1'den alınmıştır
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