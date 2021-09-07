07 Eylül 2021, Salı

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: Türkiye - Hollanda maçında tartışmalı penaltı kararı!

Milli maçta tartışmalı penaltı kararı!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 07.09.2021 Giriş Tarihi: 07.09.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Takım'ımız, gruptaki 6. maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi. Hollanda, Milli Takım'ımız karşısında 36. dakikada penaltı kazandı. Hakem Daniele Orsato'nun penaltı noktasına gösterdiği pozisyona, oyuncularımız yoğun bir itirazda bulundu. İşte o anlar... | Son dakika spor haberleri

EURO 2020'de aradığını bulamayan A Milli Takım'ımızda gözler 2022 Dünya Kupası'na çevrildi. Turnuvaya katılmak için elemelerde mücadele eden milliler, gruptaki 6. maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi. Maçı 2-0 önde götüren Hollanda, karşılaşmanın 36. dakikasında penaltı kazandı. Milli Takım'ımızda Çağlar Söyüncü'nün rakibiyle mücadelesi sonrasında hakem Daniele Orsato penaltı noktasını gösterdi. Oyuncularımız bu karara yoğun itirazlarda bulundu.

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(Fotoğraflar: TRT)

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