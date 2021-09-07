Son dakika spor haberi: Türkiye - Hollanda maçında tartışmalı penaltı kararı!
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Takım'ımız, gruptaki 6. maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi. Hollanda, Milli Takım'ımız karşısında 36. dakikada penaltı kazandı. Hakem Daniele Orsato'nun penaltı noktasına gösterdiği pozisyona, oyuncularımız yoğun bir itirazda bulundu. İşte o anlar... | Son dakika spor haberleri
EURO 2020'de aradığını bulamayan A Milli Takım'ımızda gözler 2022 Dünya Kupası'na çevrildi. Turnuvaya katılmak için elemelerde mücadele eden milliler, gruptaki 6. maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi. Maçı 2-0 önde götüren Hollanda, karşılaşmanın 36. dakikasında penaltı kazandı. Milli Takım'ımızda Çağlar Söyüncü'nün rakibiyle mücadelesi sonrasında hakem Daniele Orsato penaltı noktasını gösterdi. Oyuncularımız bu karara yoğun itirazlarda bulundu.
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(Fotoğraflar: TRT)
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