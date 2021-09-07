07 Eylül 2021, Salı

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: A Milli Takım'da Hollanda karşısında 3 oyuncu cezalı duruma düştü!

3 oyuncumuz Norveç maçında yok!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 07.09.2021 Giriş Tarihi: 07.09.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takım'ımız Hollanda ile karşı karşıya geldi. Millilerde kırmızı kart gören Çağlar Söyüncü ve sarı kart gören futbolcularımızdan Ozan Kabak ve Orkun Kökçü cezalı duruma düştü. İşte detaylar...

EURO 2020'de beklenen performansı gösteremeyen A Milli Takım'ımız, gözünü 2022 Dünya Kupası'na çevirdi. Millilerimiz, G grubunun 6. maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi. Bu maçta Milli Takım'ımızdan Çağlar Söyüncü kırmızı kart görmesi ve Ozan Kabak ile Orkun Kökçü de sarı kart görmesi sebebiyle cezalı duruma düştü. Milli takımda bu 3 futbolcu Norveç maçında forma giyemeyecek.

Türkiye Hollanda maçında Çağlar Söyüncü kırmızı kart gördü!

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