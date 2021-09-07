Hollanda Türkiye maçı öncesi Şenol Güneş: Güzel sonuçla ayrılmak istiyoruz

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6. hafta maçında Hollanda'ya konuk olacak A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli teknik adamın o sözleri:

Maçın havası iyi, normal hava da iyi. Çok sıcak değil, çok soğuk değil, güzel bir maç havası var. Seyircimiz bize destek olmak için burada. Güzel bir oyun ve güzel bir sonuçla buradan ayrılmak istiyoruz.

Orkun da Halil de burada doğup yetişmiş isimler. Orkun, 11'de başlıyor, Halil de şans alabilir. Hepsi bizim oyuncumuz. Kim şans alırsa elinden gelenin en iyisini göstereceğini düşünüyorum.

Kendi oyunumuzu oynayarak güzel bir sonuçla ayrılmak istiyoruz. Rakibin hızlı değişimlerine önlem alarak zaaflarını değerlendirmek istiyoruz.

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