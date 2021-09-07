Son dakika spor haberi: Hollanda - Türkiye maçında Şenol Güneş'ten ilk 11'de 6 değişiklik!
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde G grubunda mücadele eden A Milli Takım'ımız, gruptaki 6. maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi. Millilerde teknik direktör Şenol Güneş, biri zorunlu olmak üzere ilk 11'de 6 değişiklik yaptı. İşte detaylar...
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında Hollanda'ya konuk olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, grupta son oynanan Cebelitarık karşılaşmasına göre ilk 11'de biri zorunlu 6 değişiklik yaptı.
Şenol Güneş, Cebelitarık maçında ilk 11'de yer alan sakatlığı bulunan Zeki Çelik'in yanı sıra Taylan Antalyalı, Efecan Karaca, Kerem Aktürkoğlu, Yusuf Yazıcı ve Enes Ünal yerine Merih Demiral, Okay Yokuşlu, Kenan Karaman, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz'a ilk 11'de şans verdi.
Kart cezası sona eren kaptan Burak Yılmaz ilk 11'deki yerini aldı. İngiltere'deki oturum izinleriyle ilgili işleri nedeniyle milli takımın Karadağ ve Cebelitarık maçlarında forma giyemeyen Ozan Tufan ise Hollanda mücadelesinde yedekler arasında forma bekledi.
Milli takımda Mert Günok, Altay Bayındır, Abdülkerim Bardakcı, Ozan Tufan, Salih Uçan, Yusuf Yazıcı, Rıdvan Yılmaz, Taylan Antalyalı, Ozan Kabak, Efecan Karaca, Halil Dervişoğlu ve Kerem Aktürkoğlu ise yedekler arasında yer aldı.
Enes Ünal, Alpaslan Öztürk ve sakatlığı bulunan Zeki Çelik ise maç kadrosunda yer almadı.
TÜRK TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK
A Milli Takımın, Hollanda ile deplasmanda oynadığı karşılaşmaya Türk taraftarlar büyük ilgi gösterdi.
Mücadelenin başlamasından saatler önce Johan Cruyff Arena'ya gelen Türk taraftarlar, stat kapılarının açılmasıyla kale arkasında kendilerine ayrılan yere geçti.
Kedilerine ayrılan yeri tamamen dolduran Türk taraftarların, Hollandalı taraftarların arasından da bilet alarak mücadeleyi izlediği görüldü.
İki doz aşılı ya da PCR testi yaptıran taraftarlar tribündeki yerini alabildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası