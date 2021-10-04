04 Ekim 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ - Flaş Ferdi Kadıoğlu gelişmesi! A Milli Takım...

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım kariyerine nerede devam edeceği merak konusuydu. 21 yaşındaki Hollanda doğumlu futbolcu milli takım kariyeri için kararını verdi. İşte ayrıntılar...

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ - Flaş Ferdi Kadıoğlu gelişmesi! A Milli Takım...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 Giriş Tarihi: 04.10.2021

Teknik direktör Vitor Pereira ile form grafiğini yükselten Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'de ilk 11'in değişilmez isimleri arasına girdi. Portekizli çalıştırıcının sisteminde temel taşlardan biri olan genç futbolcunun hangi milli takımı tercih edeceği merak konusu olmuştu.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ - Flaş Ferdi Kadıoğlu gelişmesi! A Milli Takım...

Ajansspor'un haberine göre; sezon sonu Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek Ferdi Kadıoğlu, hem kulüp hem milli takım kariyeri konusunda çok kritik iki karar aldı. Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanacak Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe formasıyla devam etme konusunda anlaşmaya vardı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ - Flaş Ferdi Kadıoğlu gelişmesi! A Milli Takım...

5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK
Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Ferdi Kadıoğlu ile yapılan ilk görüşmeler olumlu geçti. Fenerbahçe'den yıllık 500 bin Euro alan Ferdi'ye Fenerbahçe yönetimi yıllık 1 milyon 750 bin Euro garanti ücret teklif etti. Teklife olumlu yanıt veren Ferdi Kadıoğlu ile devre arası 5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ - Flaş Ferdi Kadıoğlu gelişmesi! A Milli Takım...

TERCİHİ TÜRKİYE A MİLLİ TAKIMI!
Öte yandan Kanada milli takımından gelen teklifi kabul etmeyen Ferdi Kadıoğlu, tercihini Türkiye A Milli Takımı'ndan yana kullanma kararı aldı. Bu konu ile ilgili Başkan Ali Koç ile görüşen Ferdi Kadıoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve TFF Milli takım sorumlusu Hamit Altıntop ile bir toplantı yapacak. Kadıoğlu'nun bu görüşmeden sonra nihai kararını vereceği öğrenildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Gözden kaçırılmış bir şuursuzluk "Gözden kaçırılmış bir şuursuzluk"
Şampiyonluk sinyalleri! Kanarya ilk 8 haftada... Şampiyonluk sinyalleri! Kanarya ilk 8 haftada...
Ferdi Kadıoğlu’nun babası Kuntz’a cevap verdi! Ferdi Kadıoğlu'nun babası Kuntz'a cevap verdi!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör