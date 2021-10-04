SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ - Flaş Ferdi Kadıoğlu gelişmesi! A Milli Takım...

5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Ferdi Kadıoğlu ile yapılan ilk görüşmeler olumlu geçti. Fenerbahçe'den yıllık 500 bin Euro alan Ferdi'ye Fenerbahçe yönetimi yıllık 1 milyon 750 bin Euro garanti ücret teklif etti. Teklife olumlu yanıt veren Ferdi Kadıoğlu ile devre arası 5 yıllık sözleşmeye imza atacak.