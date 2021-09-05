Son dakika spor haberi: A Milli Takım'da flaş Ozan Tufan gelişmesi! Hollanda maçı öncesinde kampa katıldı
Fenerbahçe'den kiralık olarak İngiltere Premier Lig ekibi Watford'a transfer olan Ozan Tufan, İngiltere'nin corona virüsü tedbirleri kapsamında uyguladığı kural sebebiyle A Milli Takım'dan bir süre uzak kalmıştı. 26 yaşındaki oyuncu hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Millilerimizin Hollanda ile oynayacağı maç öncesinde Ozan Tufan, Milli Takım'ın Hollanda kampına katıldı. İşte detaylar...
İngiltere Premier Lig'de forma giyen milli futbolcu Ozan Tufan, A Milli Futbol Takımı'nın kampına katıldı.
İngiltere'nin uyguladığı koronavirüs tedbirleri nedeniyle Türkiye'nin Karadağ ile İstanbul'da oynadığı mücadelede yer alamayan Ozan, oturum izinleriyle ilgili işleri nedeniyle Cebelitarık ile deplasmanda oynanan karşılaşmada da forma giyememişti.
Aday kadroda yer alan Ozan Tufan, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 7 Eylül Salı günü Hollanda ile deplasmanda yapılacak karşılaşma öncesi Amsterdam'da kampa dahil oldu.
Milli takım aday kadrosu Ozan Tufan'ın gelmesiyle tamamlandı.
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