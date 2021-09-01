Türkiye Karadağ maçı öncesi Şenol Güneş: Katar'da olmak istiyoruz

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 4. maçında Karadağ'ı konuk edecek A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli teknik adamın o sözleri:

Milli oyuncularımız, Halil de dahil hiçbiri buraya gelemedi.

Hedefimiz Dünya Kupası, Katar'da olmak istiyoruz. Maçı kazanmak istiyoruz, 3 puana ihtiyacımız var. Kazanmak istiyoruz, kazanmak için de hep birlikte takım olarak yeteneğimizi, karakterimizi, inancımızı, heyecanımızı sahaya koyacağız. Taraftarlarımızla buradan mutlu ayrılmak istiyoruz.

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