Son dakika spor haberi: İşte Türkiye'nin Cebelitarık karşısında penaltı kazandığı pozisyon!
Son dakika spor haberleri: 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Cebelitarık'a konuk olan A Milli Futbol Takımı'mız, mücadelenin ilk dakikalarında Efecan Karaca'nın yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazandı. İşte o anlar...
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız, gruptaki 5. maçında Cebelitarık'a konuk oldu.
Ay-Yıldızlılar, Victoria Stadyumu'nda oynanan maçın henüz 2. dakikasında penaltı kazandı. Maçın hakemi Kristo Tohver, Efecan Karaca'nın Cebelitarık ceza sahasında yer kaldığı pozisyon sonrası yardımcının uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi.
Topun başına geçen Enes Ünal, 4. dakikada kullanılan penaltı atışından faydalanamadı.
CEBELİTARIK KALECİSİNDEN BİR İLK
Öte yandan Cebelitarık kalecisi Dayle Coleing, kariyerinde Milli Takım formasıyla resmi maçlarda ilk kez penaltı kurtardı.
İşte o pozisyon:
(Görüntüler TRT'den alınmıştır)
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