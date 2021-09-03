03 Eylül 2021, Cuma

MİLLİ TAKIM

SON DAKİKA: A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın üçüncülük maçındaki rakibi Hollanda oldu

Sultanların 3.’lük maçındaki rakibi belli oldu
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 03.09.2021 Giriş Tarihi: 03.09.2021

Son dakika spor haberi: 2021 CEV Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Sırbistan'a yenilen A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncülük maçında İtalya'ya mağlup olan Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

2021 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'a 3-1 mağlup olan ve üçüncülük maçına çıkacak olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın rakibi belli oldu.

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası üçüncülük maçunda İtalya'ya 3-1'lik skorla yenilen Hollanda ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Hollanda ile oynayacağı üçüncülük maçı cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak.

Teşekkürler Filenin Sultanları! haberin devamı

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