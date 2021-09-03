03 Eylül 2021, Cuma

DİĞER SPORLAR

Türkiye 1-3 Sırbistan (MAÇ SONUCU - ÖZET) | 2021 CEV Avrupa Şampiyonası

Teşekkürler Filenin Sultanları!
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 03.09.2021 Giriş Tarihi: 03.09.2021

2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı final maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, Sırbistan'a 34-32, 26-28, 23-25 ve 13-25'lik skorlarla 3-1 mağlup oldu.

2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı final maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, Sırbistan'a 34-32, 26-28, 23-25 ve 13-25'lik skorlarla 3-1 yenildi.

1. SET: TÜRKİYE 34-32 SIRBİSTAN

2. SET: TÜRKİYE 26-28 SIRBİSTAN

3. SET: TÜRKİYE 23-25 SIRBİSTAN

4. SET: TÜRKİYE 13-25 SIRBİSTAN

Sırbistan finalde Hollanda - İtalya maçının galibiyle karşılaşacak. Millilerimiz, maçtan mağlup ayrılan takımla cumartesi günü üçüncülük maçına çıkacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Türkiye - Sırbistan | CANLI Türkiye - Sırbistan | CANLI
Efeler İspanya’yı devirerek 2’de 2 yaptı! Efeler İspanya'yı devirerek 2'de 2 yaptı!
Başkan Erdoğan’dan Golbol Kadın Milli Takımı’na tebrik! Başkan Erdoğan'dan Golbol Kadın Milli Takımı’na tebrik!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör