03 Eylül 2021, Cuma
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Türkiye 1-3 Sırbistan (MAÇ SONUCU - ÖZET) | 2021 CEV Avrupa Şampiyonası
2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı final maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, Sırbistan'a 34-32, 26-28, 23-25 ve 13-25'lik skorlarla 3-1 mağlup oldu.
2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı final maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, Sırbistan'a 34-32, 26-28, 23-25 ve 13-25'lik skorlarla 3-1 yenildi.
1. SET: TÜRKİYE 34-32 SIRBİSTAN
2. SET: TÜRKİYE 26-28 SIRBİSTAN
3. SET: TÜRKİYE 23-25 SIRBİSTAN
4. SET: TÜRKİYE 13-25 SIRBİSTAN
Sırbistan finalde Hollanda - İtalya maçının galibiyle karşılaşacak. Millilerimiz, maçtan mağlup ayrılan takımla cumartesi günü üçüncülük maçına çıkacak.
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