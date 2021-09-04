2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Takım'ımız, G grubundaki 5. maçında Cebelitarık ile karşı karşıya geliyor. Milliler grupta 8 puana sahip ve 1 maç eksiğiyle lider Norveç'in 2 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor. Son maçta Karadağ ile 2-2 berabere kalan Bizim Çocuklar, bu maçı kazanarak yeniden liderlik koltuğuna oturmayı planlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

EURO 2020'de beklenen başarıyı gösteremeyen A Milli Takım'ımız, gözünü 2022 Dünya Kupası'na çevirdi. Dev turnuvaya katılmak için 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde boy gösteren milliler, G grubundaki 5. maçında Cebelitarık ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

CEBELİTARIK - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

Saat 21:45'te başlayan Cebelitarık - Türkiye maçı TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

CEBELİTARIK - TÜRKİYE İLK 11'LER

Cebelitarık: Coeling, Britto, Chipolina, Mouelhi, Torrilla, Wiseman, Sergeant, Valarino, De Barr, Hernandez, Ronan

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Kaan, Çağlar, Mert Müldür, Taylan, Efecan, Orkun, Yusuf, Kerem, Enes.

MORAL KARŞILAŞMASI OLACAK

Ay-yıldızlılar, 2 farklı öne geçip puan kaybettiği 2 karşılaşmanın ardından Cebelitarık ile mücadele veriyor. Milliler bu karşılaşmadan 3 puanı almayı planlıyor. Hedef ise farklı kazanarak moral tazelemek. Teknik direktör Şenol Güneş de öğrencilerini maçı erkenden koparmaları yönünde uyardı. Cebelitarık grubumuzda puansız şekilde son sırada yer alıyor. Evinde oynadığı 2 maçta rakip ağları sarsamadı, 10 gol yedi. Toplamda yediği gol sayısı 17. Cebelitaık'ın grupta sadece 2 golü var.

596'NCI RANDEVU

Milliler, 92 yıllık mazisinde 597. maçına çıktı. Önceki karşılaşmalarda 1'i hükmen olmak üzere 226 galibiyet aldı. 143 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. 227 defa da yenildi. Rakip ağlara 792 gol bıraktı. 853 gol yedi. Ciddi fark var!

A Milli Futbol Takımımız, FIFA sıralamasında 39. basamakta bulunuyor. Cebelitarık ise 194. sırada yer alıyor.

KAPTAN CEZALI

Milli Takımımızın, Karadağ ile oynadığı mücadelede 90+3. dakikada sarı kart gören Burak Yılmaz cezalı duruma düşmüştü. Tecrübeli kaptanın yerine teknik direktör Şenol Güneş, Enes Ünal'a şans verdi.

GÜNEŞ'İN 81. MAÇI

Türkiye, Şenol Güneş yönetiminde 81. milli maçına çıkıyor. Başarılı çalıştırıcı ile 80 karşılaşmada 37 galibiyet elde ettik. 20 defa yenildik. 23 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Ay-yıldızlılar, Güneş idaresinde rakip ağları 123 defa havalandırdı. Kalesinde 84 gol gördü

2 BİN TARAFTAR YER ALDI

Türkiye'nin Cebelitarık ile oynadığı karşılaşmada 5 bin kişilik Victoria Stadı'nda tribünlerde 2 bin taraftar yer aldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir mücadeleyi, yönetim kurulu üyeleriyle izledi.

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